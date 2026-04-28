ENJOVIR 2026 reúne juventude cristã com três dias de avivamento espiritual em Vilhena

A cidade de Vilhena se prepara para receber mais uma edição do Encontro de Jovens de Vilhena e Região, ENJOVIR 2026 evento religioso que promete reunir jovens e membros da comunidade cristã em três dias de programação voltada à fé, louvor e avivamento espiritual.

A iniciativa é organizada pela União de Mocidade da Assembleia de Deus de Vilhena, (UMADEM) e será realizada entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, na Avenida Paraná, nº 540, Bairro São Paulo.

Em visita ao Extra de Rondônia, o evangelista Samuel Gonçalves de Oliveira, primeiro coordenador da UMADEM de Vilhena, detalhou a realização do encontro e destacou a expectativa para esta quarta edição do evento. Segundo ele, o ENJOVIR já se consolidou como uma importante programação voltada à juventude cristã da região.

“É um encontro de jovens de Vilhena e região, onde estarão ministrando o pastor André Matias, de Campinas (SP), a cantora Sulamita Alves, de Mauá, além dos pastores Uilton Laurêncio e Denis Silva, que são da nossa região. Serão três dias de muito louvor e da Palavra de Deus para todos os participantes”, explicou o evangelista.

Samuel destacou ainda que o evento é aberto à sociedade e contará com diferentes modalidades de inscrição. “Teremos inscrições organizadas para o público da igreja e também inscrições gratuitas destinadas a pessoas não evangélicas, para que todos possam ter acesso à programação”, afirmou.

O encontro será realizado na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Vilhena, e deve reunir mais de 800 participantes ao longo dos três dias. O evento foi retomado após o período de paralisação durante a pandemia, voltando agora em sua quarta edição.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/8LRUWMkUb1sbCQNq5

Pix para apoio e organização: umademvilhena.ro@gmail.com