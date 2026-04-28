Extra de Rondônia vira objeto de estudo de acadêmicos de jornalismo da UNIR de Porto Velho

O Extra de Rondônia, sediado em Vilhena, consolidou-se como um dos mais relevantes veículos de comunicação do estado ao longo de seus 22 anos de atividade.

Reconhecido por sua atuação firme e independente, o veículo de comunicação tornou-se referência na cobertura de temas regionais, contribuindo para a formação da opinião pública em Rondônia.

A trajetória do EXTRA teve início em janeiro de 2004, com sua versão impressa, marcada por uma linha editorial crítica e comprometida com a divulgação dos fatos. Com o avanço das tecnologias e a crescente presença da internet no cotidiano da população, o veículo acompanhou essa transformação e, em janeiro de 2008, passou a operar também em formato on-line, ampliando seu alcance e fortalecendo sua presença no ambiente digital.

A relevância histórica do jornal tem despertado o interesse acadêmico. Um grupo de estudantes do 1º período do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Porto Velho, desenvolveu um trabalho voltado à história dos jornais impressos no estado, tendo o Extra de Rondônia como objeto de estudo. O grupo é composto pelos acadêmicos Renato Moura, Caroline Ribeiro e Letícia Suares.

Como parte da pesquisa, os estudantes realizaram uma entrevista por videoconferência com o jornalista e advogado Esteban Vera Labajos, formado pela UNIR de Vilhena.

Durante a conversa, Esteban abordou aspectos importantes da trajetória do jornal, incluindo o processo de produção das matérias, os casos mais marcantes ao longo dos anos, as mudanças estruturais e editoriais enfrentadas, além dos impactos provocados pela transformação digital no jornalismo.

Segundo Esteban, a realização da entrevista evidencia não apenas a importância do EXTRA enquanto meio de comunicação, mas também seu papel ativo na sociedade rondoniense.