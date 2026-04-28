Mulher é assassinada a tiros enquanto estava sentada em calçada na Avenida Paraná em Vilhena

Uma mulher, ainda não identificada oficialmente, foi morta a tiros na tarde desta terça-feira, 28 de abril, em Vilhena.

O crime de homicídio foi registrado na calçada de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Paraná.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava sentada em uma cadeira quando um motociclista se aproximou, sacou uma arma de fogo e disparou diversas vezes.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher não teve chances de socorro e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e isolou a área para permitir os trabalhos da perícia técnica.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo será liberado para a Funerária São Matheus, que ficará responsável pela remoção do corpo.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil, que buscará identificar o executor e as circunstâncias do assassinato.