Adolescente é conduzida à UNISP após ameaçar e desacatar policial em frente a escola no centro de Vilhena

Uma adolescente de 16 anos, foi conduzida à delegacia na tarde de segunda-feira, 27 de abril, após se envolver em uma ocorrência de ameaça e desacato contra um policial militar no centro de Vilhena.

O fato ocorreu nas proximidades de uma escola estadual, onde um militar à paisana, integrante do Núcleo de Inteligência do 3º BPM, realizava diligências.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o policial realizava averiguações sobre o furto de uma motoneta Honda/Biz ocorrido dias antes.

Durante a abordagem a uma estudante para colher informações sobre o possível autor do crime e o paradeiro do veículo, a jovem alterou-se.

Mesmo após a identificação do policial, a menor proferiu ofensas de baixo calão e afirmou que não forneceria detalhes sobre o suspeito que era seu namorado.

Ainda segundo os relatos, a adolescente ameaçou o policial, declarando que acionaria seu pai para que este efetuasse disparos de arma de fogo contra o militar caso as investigações prosseguissem ou se ele fosse até sua residência.

Diante do desacato e da gravidade das ameaças direcionadas ao servidor público no exercício da função, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada.

A adolescente foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência, sendo acompanhada por um orientador da instituição de ensino, que se apresentou como responsável pela menor durante o ato.