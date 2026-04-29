Colisão entre moto e caminhonete deixa dois feridos no Jardim Eldorado em Vilhena

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira, 29 de abril, no cruzamento da Avenida 34 com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma motocicleta, de nacionalidade venezuelana, seguia com um passageiro na garupa no sentido Aeroporto quando, no cruzamento das vias, houve a colisão com uma caminhonete picape.

A motorista da picape transitava em direção à Avenida Paraná no momento do impacto.

Com a força da batida, os dois ocupantes da motocicleta sofreram ferimentos graves, sendo que um deles apresentava uma fratura exposta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou as vítimas ao Hospital Regional para cuidados médicos.

A condutora da picape e uma criança, que estava devidamente acomodada em uma cadeirinha no banco traseiro, não sofreram ferimentos.

A Polícia Militar isolou a área para a realização dos trabalhos da perícia técnica e, posteriormente, registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).