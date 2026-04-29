Colisão entre motocicletas mobiliza Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no bairro Jardim Eldorado em Vilhena

A Polícia Militar registrou um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na terça-feira, 28 de abril, em Vilhena.

O fato ocorreu nas proximidades do cruzamento das avenidas Tancredo Neves e Brigadeiro Eduardo Gomes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, quando a equipe policial chegou ao local indicado, não encontrou os veículos, vestígios materiais ou os envolvidos, o que impossibilitou a preservação do cenário para perícia técnica.

A Central de Operações informou que o Corpo de Bombeiros já havia prestado socorro às vítimas, encaminhando-as ao Hospital Regional.

Na unidade hospitalar, os militares localizaram apenas um dos condutores. Em seu relato, a vítima informou que trafegava pela Avenida Tancredo Neves quando, ao tentar ultrapassar outra motocicleta, o segundo condutor realizou uma manobra que causou a colisão.

Com o impacto, ambos caíram ao solo. A vítima localizada apresentava escoriações nos joelhos, cotovelos e mãos, permanecendo sob observação médica.

Ainda segundo as informações, familiares da vítima retiraram sua motocicleta do local antes da chegada da polícia.

O outro motociclista envolvido não foi identificado nem localizado, tanto no ponto do acidente quanto no hospital, e não houve testemunhas que pudessem fornecer dados sobre sua qualificação.

Diante da situação, a ocorrência foi registrada para fins de documentação e providências futuras.