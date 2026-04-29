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quarta-feira, 29 de abril de 2026.

Fios de energia de betoneira são furtados em construção em Vilhena

Além da subtração de fios, trabalhador encontrou diversas capas de celulares de origem desconhecida no local
Foto: Arquivo Extra de Rondônia

Um furto em uma construção foi registrado na manhã de terça-feira, 28 de abril, no bairro Praças de Vilhena, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 07h para atender a ocorrência após um trabalhador notar a ausência de materiais de trabalho ao chegar para iniciar sua jornada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que foram subtraídas duas extensões de energia elétrica de cor branca, cada uma com 15 metros de comprimento, que eram utilizadas para o funcionamento de uma betoneira no canteiro de obras.

Não houve testemunhas que pudessem indicar o horário exato ou a dinâmica da ação criminosa.

Um detalhe que chamou a atenção durante a verificação do local foi a presença de materiais estranhos à obra. O pedreiro encontrou, no interior da construção, 15 capas para aparelhos celulares de diversas cores e modelos, as quais não lhe pertenciam.

A suspeita é que o material tenha sido abandonado no local pelo autor do furto ou por terceiros em circunstâncias ainda não esclarecidas.

A guarnição realizou a apreensão das capas de celulares e as encaminhou à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as devidas providências.

O caso foi registrado para que se investigue a procedência do material encontrado e o possível vínculo com outros delitos na região.

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