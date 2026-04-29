Fios de energia de betoneira são furtados em construção em Vilhena

Um furto em uma construção foi registrado na manhã de terça-feira, 28 de abril, no bairro Praças de Vilhena, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 07h para atender a ocorrência após um trabalhador notar a ausência de materiais de trabalho ao chegar para iniciar sua jornada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que foram subtraídas duas extensões de energia elétrica de cor branca, cada uma com 15 metros de comprimento, que eram utilizadas para o funcionamento de uma betoneira no canteiro de obras.

Não houve testemunhas que pudessem indicar o horário exato ou a dinâmica da ação criminosa.

Um detalhe que chamou a atenção durante a verificação do local foi a presença de materiais estranhos à obra. O pedreiro encontrou, no interior da construção, 15 capas para aparelhos celulares de diversas cores e modelos, as quais não lhe pertenciam.

A suspeita é que o material tenha sido abandonado no local pelo autor do furto ou por terceiros em circunstâncias ainda não esclarecidas.

A guarnição realizou a apreensão das capas de celulares e as encaminhou à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as devidas providências.

O caso foi registrado para que se investigue a procedência do material encontrado e o possível vínculo com outros delitos na região.