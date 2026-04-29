Homem denuncia furto de tarrafa de pesca após confraternização em residência de Chupinguaia

Um morador de Chupinguaia procurou o Quartel da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 29 de abril, para registrar uma ocorrência de furto em sua residência. O item subtraído foi uma tarrafa de pesca de sua propriedade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que realizou uma confraternização em sua casa na noite anterior, com a presença de amigos e conhecidos.

No local, houve o consumo de bebidas alcoólicas até o momento em que os presentes se recolheram para dormir.

Ao despertar pela manhã, o proprietário deu falta do equipamento de pesca e percebeu que uma das pessoas convidadas já havia deixado o imóvel sem se despedir.

Diante da saída antecipada e da ausência do objeto, o comunicante apresentou suspeitas sobre a possível autoria do crime.

A Polícia Militar realizou o registro formal da ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos legais necessários para dar continuidade ao caso junto à autoridade competente.

Até o momento, o equipamento não foi recuperado e a autoria do delito segue sob investigação.