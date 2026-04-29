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quarta-feira, 29 de abril de 2026.

Homem descobre compra indevida em cartão de crédito e registra denúncia de fraude bancária em Corumbiara

Transação foi realizada em outro estado; caso foi encaminhado para a delegacia de Cerejeiras
Imagem: Ilustrativa

Um morador da zona rural de Corumbiara procurou o quartel da Polícia Militar na terça-feira, 28 de abril, para denunciar uma fraude em seu cartão de crédito.

A vítima, que reside na Linha 05, km 9,5, relatou ter sido alvo de uma compra online não autorizada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o solicitante informou que uma transação no valor de R$ 482,22 foi efetuada em seu cartão no dia 20 de abril deste ano.

A vítima só percebeu a irregularidade ao comparecer à sua agência bancária, onde foi notificada sobre a operação financeira.

Ainda de acordo com os detalhes colhidos, a compra foi rastreada até um estabelecimento localizado em Feira de Santana, no estado da Bahia.

O registro da ocorrência foi realizado pela vítima com o objetivo de tentar o cancelamento da transação junto à instituição financeira e evitar novas cobranças indevidas em seu nome.

Após o registro inicial pela Polícia Militar, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (DPC) de Cerejeiras, que deverá tomar as demais providências investigativas necessárias para apurar a autoria da fraude.

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