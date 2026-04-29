Homem perde R$ 3,4 mil em golpe após estelionatário se passar por amigo da vítima em Corumbiara

Um caso de estelionato foi registrado na terça-feira, 28 de abril, em Corumbiara.

A vítima procurou o quartel da Polícia Militar para relatar que foi enganada por um golpista que se passou por um de seus amigos próximos.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um amigo da vítima havia deixado sob sua responsabilidade a quantia de R$ 3.500,00.

O valor deveria ser entregue a um vendedor assim que um veículo, negociado pelo amigo, fosse devidamente entregue.

No entanto, a vítima recebeu uma ligação de um número que exibia a foto de perfil do referido amigo, solicitando que o depósito fosse antecipado.

Na ocasião, o criminoso afirmou que o vendedor não entregaria o automóvel na data prevista, mas que a transferência de R$ 3.400,00 seria necessária para “segurar o negócio”.

Sem perceber que a conta era falsa e que a imagem havia sido clonada, a vítima efetuou o pagamento para uma conta em nome de um terceiro desconhecido.

Somente após realizar a transação é que o homem percebeu ter caído em um golpe. Diante dos fatos, a ocorrência foi formalmente registrada e o caso encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que seguirá com as investigações para identificar os responsáveis pela fraude.