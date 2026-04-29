Menor é apreendido após fuga em alta velocidade com motocicleta adulterada em Cerejeiras

Uma guarnição da Força Tática apreendeu um adolescente na noite de terça-feira, 28 de abril, em Cerejeiras, após uma perseguição policial por diversas ruas da cidade.

A ação teve início durante um patrulhamento ostensivo na Avenida Brasil, quando os policiais avistaram dois ocupantes em uma motocicleta em atitude suspeita.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor tentou evadir-se ao notar a viatura, realizando uma manobra brusca e iniciando uma fuga em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, o jovem desrespeitou sinalizações de parada obrigatória e colocou em risco a segurança de terceiros e dos próprios policiais até ser abordado na Rua Robson Ferreira.

Após a abordagem, os militares identificaram que o condutor é menor de idade. Durante a inspeção veicular, os policiais notaram que a placa da motocicleta apresentava indícios de adulteração na pintura para dificultar a identificação visual.

Ao checar o sistema, foi constatado que a placa ostentada divergia do número do chassi registrado; a identificação real do veículo indicava restrições.

O adolescente afirmou ter conhecimento das irregularidades, relatando que adquiriu o veículo ciente de que se tratava de um objeto com restrição.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado por uma responsável, enquanto o passageiro foi qualificado e liberado no local.

A motocicleta foi apreendida e entregue às autoridades para a realização de perícia técnica.