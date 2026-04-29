Morador perde quase R$ 9 mil em golpe envolvendo falso pagamento de ação judicial em Pimenteiras

Um morador de Pimenteiras do Oeste procurou o quartel da Polícia Militar na terça-feira, 28 de abril, para denunciar que foi vítima de uma fraude eletrônica.

O crime resultou em um prejuízo financeiro considerável após uma invasão em sua conta bancária.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que sua esposa possui uma ação na justiça e, na data do ocorrido, recebeu uma mensagem de quem acreditava ser o advogado responsável pela causa.

Durante o contato, o suposto profissional enviou certidões referentes a uma audiência e solicitou dois números de contas diferentes para que o pagamento da ação ganha fosse efetuado.

Ao fornecer as informações solicitadas, a vítima percebeu que uma transferência via TEV foi realizada de sua conta sem a sua autorização ou efetivação direta. O homem acredita que sua conta bancária possa ter sido clonada ou acessada remotamente por golpistas.

Ao conferir o extrato, constatou-se que a quantia de R$ 8.900,00 foi retirada e transferida para a conta de um terceiro desconhecido.

Diante dos fatos, a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência para que as providências cabíveis e a investigação do crime eletrônico sejam realizadas pelas autoridades competentes.