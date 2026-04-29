Motociclista morre após colisão com carro no bairro 5º BEC em Vilhena

Um grave acidente de trânsito registrado no final da tarde desta quarta-feira, 29 de abril, resultou na morte de uma mulher em Vilhena.

A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Dom Pedro I com a Rua Manaus, no bairro 5º BEC.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada como Ellen de Souza Lima, de 37 anos, trafegava com uma motoneta Honda Biz de cor preta em direção à BR-364. No cruzamento das vias, houve a colisão com um veículo GWM Tank 300.

Com a força do impacto, o capacete da motociclista desprendeu-se de sua cabeça e ela sofreu politraumatismo. Ellen foi prontamente socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional.

No entanto, devido à gravidade das lesões, ela não resistiu e veio a óbito logo após dar entrada na unidade de saúde.

O corpo foi removido pela Funerária Dom Bosco para a realização dos trâmites legais, velório e posterior sepultamento.