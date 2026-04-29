Pedestre é rendido com facão no pescoço e assaltado por casal em bicicletas em Vilhena

Um roubo com requintes de crueldade foi registrado na noite de terça-feira, 28 de abril, em Vilhena.

O crime ocorreu por volta das 23h, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, situada no bairro Bodanese.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima transitava a pé pela via pública quando foi abordada por um casal que utilizava bicicletas.

O homem, descrito como magro, de pele parda e aparentando cerca de 25 anos, estava armado com um facão.

Durante a abordagem, o assaltante agiu com extrema violência psicológica, obrigando o pedestre a ajoelhar-se enquanto encostava a lâmina do facão em seu pescoço.

Sob ameaça de morte, o criminoso exigiu a entrega de dinheiro e do aparelho celular. Diante do risco iminente, a vítima entregou seu smartphone.

Após a consumação do crime, o casal fugiu nas bicicletas em direção ao bairro Cristo Rei.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências por toda a região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado e o objeto subtraído não foi recuperado.