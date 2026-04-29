Polícia Militar prende casal e apreende arma usada em homicídio na Avenida Paraná em Vilhena

Em uma rápida resposta ao homicídio ocorrido na tarde da última terça-feira, 28 de abril, na Avenida Paraná, em Vilhena, a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) prendeu dois suspeitos e apreendeu a arma utilizada no crime (leia mais AQUI).

A ação foi resultado de diligências ininterruptas iniciadas logo após o ocorrido para identificar os autores e coletar provas para a elucidação do caso.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, na tarde desta quarta-feira, 29, equipes policiais localizaram, no bairro Alto Alegre, uma motocicleta com dois ocupantes cujas características eram idênticas às levantadas durante as investigações.

Durante a abordagem, os policiais identificaram um homem e uma mulher. A suspeita confessou a autoria do crime, afirmando que ela e seu companheiro foram os responsáveis pela execução.

A mulher informou ainda que a arma de fogo e as roupas utilizadas no dia do crime estavam guardadas na residência do casal, no bairro Cristo Rei.

No endereço indicado, os militares localizaram e apreenderam um revólver calibre .357 Magnum com numeração suprimida, contendo seis munições intactas, além de uma mochila com as vestimentas usadas na ação.

Diante do flagrante e da confissão, o casal foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

O caso segue agora à disposição da Justiça.