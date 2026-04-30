Bicicleta furtada no centro de Vilhena é recuperada pela PM em terreno baldio no Setor 19

Uma bicicleta da marca Lotus, de cor rosa, que havia sido furtada durante o horário do almoço desta quinta-feira, 30 de abril, foi recuperada pela Polícia Militar no final da tarde, em Vilhena.

O veículo foi localizado abandonado em um terreno baldio situado na Rua Sergipe, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (Setor 19).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por populares por volta das 17h para averiguar a presença do objeto no local.

Ao chegarem, os policiais verificaram o número de série do quadro e, após consulta aos sistemas, confirmaram que se tratava de produto de crime ocorrido por volta das 12h do mesmo dia.

A bicicleta havia sido subtraída em frente a um estabelecimento comercial na Rua Princesa Isabel. Imagens do sistema de monitoramento do local do furto registraram o momento em que um homem levou o veículo e fugiu tomando rumo ignorado.

Diante da constatação, a equipe policial recolheu a bicicleta e a encaminhou para a UNISP. Na unidade, foi verificado que a vítima já havia formalizado o registro da ocorrência por meio da Delegacia Virtual.

A bicicleta permanece à disposição das autoridades para ser restituído ao legítimo proprietário, enquanto as investigações prosseguem para identificar o autor do delito.