Colisão entre carro e moto mobiliza polícia e bombeiros no centro de Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã de quarta-feira, 29 de abril, no centro de Vilhena.

A colisão aconteceu por volta das 11h, no cruzamento da Avenida Capitão Castro com a Rua Costa e Silva.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a condutora de um Chevrolet Corsa relatou que trafegava pela Rua Costa e Silva e, ao tentar atravessar a avenida em direção à BR-364, percebeu tardiamente a aproximação da motocicleta.

Apesar de tentar acelerar para concluir a manobra, não houve tempo hábil para evitar o impacto transversal.

O motociclista seguia pela Avenida Capitão Castro, sentido Porto Velho, quando foi atingido pelo carro. Com a queda, o condutor da moto sofreu escoriações pelo corpo e queixava-se de fortes dores na região da cabeça.

Ele foi prontamente socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para avaliação médica.

A Polícia Técnica (POLITEC) esteve no local para realizar a perícia e coletar vestígios que ajudem a documentar a dinâmica do acidente.

Durante a fiscalização, a Polícia Militar constatou que o carro estava com a documentação em dia, porém a motocicleta apresentava o licenciamento em atraso, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis.

Após os trabalhos periciais e o registro da ocorrência, o carro foi liberado para a motorista e a motocicleta entregue à esposa da vítima.

O caso foi formalizado via sistema policial para as providências legais necessárias.