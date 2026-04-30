Colisão entre moto e bicicleta deixa uma pessoa ferida no bairro Bodanese em Vilhena

Um acidente de trânsito do tipo colisão transversal mobilizou equipes de resgate e a Polícia Militar no final da tarde desta quinta-feira, 30 de abril, em Vilhena.

O fato ocorreu por volta das 18h, no cruzamento da Rua 710 com a Rua José Gomes Filho, no bairro Bodanese.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma motocicleta Yamaha Fazer trafegava pela Rua 710, no sentido Cuiabá/Porto Velho.

Ao atingir o cruzamento mencionado, acabou colidindo com uma bicicleta que atravessava a via transversal em direção à BR-364.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima no local, realizando posteriormente a condução ao Hospital Regional para receber atendimento médico especializado.

Devido ao impacto, a motocicleta sofreu danos materiais, enquanto a bicicleta envolvida foi retirada do local antes da chegada da guarnição, o que impossibilitou sua identificação.

A perícia técnica compareceu ao endereço para realizar os procedimentos necessários que ajudarão a elucidar as causas do acidente.