Flagrante de importunação sexual em estacionamento de mercado assusta adolescente em Vilhena

Na última segunda-feira, 27 de abril, um caso de importunação sexual foi registrado no Cidade Verde IIII, próximo ao Shopping Jardins, em Vilhena. O fato ocorreu no estacionamento de um mercado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima assim que chegou em casa relatou o fato a sua mãe. Ela disse que, por volta das 17h10, parou no estabelecimento para se proteger de uma forte chuva que atingia a região.

Enquanto aguardava sob a cobertura, outras pessoas entraram no comércio para se proteger, um veículo de cor preta estacionou logo à sua frente.

Ainda, de acordo com o relato da vítima, o condutor permaneceu dentro do automóvel com os limpadores de para-brisa em funcionamento. Ao observar o interior do veículo, ela percebeu que o homem estava praticando atos obscenos (masturbação) em sua direção.

A vítima afirmou que, sempre que ele notava que estava sendo observado, tentava disfarçar a ação, mas logo retomava o ato.

Assustada com a situação, a adolescente deixou o local imediatamente. Devido ao estado de choque, ela não conseguiu anotar a placa ou identificar o modelo exato do veículo, lembrando apenas da cor preta.

ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES

Casos como este configuram crime e devem ser reportados imediatamente às forças de segurança. Especialistas em segurança pública ressaltam que, ao presenciar ou ser vítima de importunação sexual, é fundamental acionar a Polícia Militar pelo número 190 o mais rápido possível.

A comunicação imediata aumenta consideravelmente as chances de uma guarnição localizar e deter o suspeito ainda em flagrante ou nas proximidades do local do ocorrido.

Além disso, se possível, anotar características do veículo, placa e vestimentas do agressor auxilia na identificação posterior pela Polícia Civil.