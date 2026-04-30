Homem é baleado enquanto aguardava para entregar currículo no Anel Viário de Ji-Paraná

Uma tentativa de homicídio ocorreu na tarde desta quinta-feira, 30 de abril, em Ji-Paraná. O crime foi registrado no Anel Viário, na região do Primeiro Distrito, nas proximidades de uma empresa de distribuição de gás.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada preliminarmente como Fernando, estava parada no local com um objetivo legítimo: ele pretendia entregar um currículo em busca de uma oportunidade de emprego quando foi alvo da ação criminosa.

Segundo relatos de testemunhas, dois homens em um veículo de cor escura se aproximaram da vítima e efetuaram uma sequência de disparos de arma de fogo.

Informações preliminares indicam que foram realizados entre quatro e sete tiros, que atingiram Fernando nas regiões do peito, ombro e costas.

A vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Municipal.

A ação de resgate contou com o apoio de guarnições da Polícia Militar que estavam em serviço.

Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar os autores e esclarecer qual teria sido a motivação para o atentado.