Moradores da zona rural de Cabixi perdem R$ 32 mil em golpe de falsa premiação

Um casal residente na Linha 07, na zona rural de Cabixi, foi vítima de um prejuízo financeiro expressivo na noite da última quarta-feira, 29 de abril.

O crime ocorreu por volta das 22h, quando as vítimas foram alvo de uma sofisticada fraude eletrônica que resultou na perda de milhares de reais.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o golpe teve início por meio de uma chamada de vídeo. Durante a ligação, os criminosos informaram à vítima que ela teria direito a receber um prêmio de R$ 20 mil de uma conhecida plataforma de sorteios e apostas.

Utilizando técnicas de engenharia social, os estelionatários conseguiram induzir os moradores a fornecer dados sensíveis ou permitir o acesso remoto aos seus dispositivos móveis.

Após obterem o controle dos aparelhos celulares e das credenciais bancárias, os autores do crime realizaram diversas transações financeiras não autorizadas.

A maior parte do montante foi subtraída através de transferências via PIX, totalizando um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 32 mil.

As vítimas compareceram ao quartel da Polícia Militar para registrar a ocorrência. O caso agora deve seguir para investigação das autoridades competentes, que alertam a população sobre os riscos de fornecer senhas ou permitir acessos remotos a desconhecidos, especialmente em ligações que prometem prêmios em dinheiro.