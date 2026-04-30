Mudança repentina de direção provoca colisão entre carro e moto em Cerejeiras

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, em Cerejeiras.

A colisão, envolvendo uma picape e uma motocicleta, ocorreu por volta das 10h na Avenida Integração Nacional.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a condutora de um Fiat Strada seguia pela via com a intenção inicial de estacionar do lado direito.

No entanto, ao mudar de decisão repentinamente, ela teria acionado a seta para a esquerda e iniciado uma manobra para ingressar em um estacionamento transversal no lado oposto da pista.

Nesse momento, um motociclista que trafegava regularmente no mesmo sentido não conseguiu evitar a colisão transversal, atingindo a lateral dianteira esquerda do utilitário. Com o impacto, o condutor da moto sofreu lesões na perna direita.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital municipal. No local, o homem recebeu atendimento médico inicial e permaneceu sob avaliação, com indicação de exames de raio-x para verificar a possibilidade de fratura. A motorista do carro não sofreu ferimentos.

O impacto causou danos significativos na parte frontal da motocicleta, incluindo farol, roda e carenagens. Já o Fiat Strada apresentou avarias no para-lama e retrovisor esquerdo.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e coletou mídias do acidente que serão enviadas para a perícia técnica, visando subsidiar a apuração das responsabilidades sobre a manobra inadequada em via pública.