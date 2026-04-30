Mulher ataca ex-companheira com taco de madeira e faca por não aceitar separação em Vilhena

Nesta quinta-feira, 30 de abril, uma tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na Avenida Jasmim, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

A ocorrência, marcada por violência física e ameaças graves, envolveu a invasão de um domicílio e o uso de objetos contundentes contra os moradores.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha encontrou uma das vítimas caída ao solo com diversas lesões graves, aparentemente provocadas por um pedaço de madeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado prontamente, realizando os primeiros socorros e conduzindo a mulher ferida ao Pronto Socorro local para atendimento emergencial.

De acordo com os relatos colhidos no local, a agressora teria invadido o imóvel armada com um taco de madeira.

A motivação do crime seria a não aceitação do término de um relacionamento estável encerrado há cerca de três anos. As vítimas informaram que a mulher vinha proferindo ameaças constantes desde a separação.

Durante a invasão, a suspeita teria exigido a entrega de documentos pessoais e ameaçado acionar integrantes de uma facção criminosa para atentar contra a vida de uma das moradoras caso não fosse atendida.

Após agredir uma das vítimas no quarto, a autora deslocou-se para outro cômodo, onde feriu gravemente a segunda pessoa com golpes de madeira e uma faca.

A perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos de praxe na residência. Com o apoio de duas equipes da Polícia Civil, diligências foram iniciadas para localizar a agressora, incluindo buscas em propriedades rurais da região, mas a suspeita ainda não foi encontrada.