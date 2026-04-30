OUÇA ÁUDIOS: deputado fala em “traição” e prefeito diz que não será “capacho” em debate que esquenta política em RO

Áudios atribuídos ao deputado estadual Laerte Gomes e ao prefeito Tony Pablo passaram a circular nos últimos dias e ampliaram o debate político em Cacoal.

As mensagens tratam de posicionamentos políticos no município após recentes declarações do chefe do Executivo sobre a situação financeira da administração municipal.

As falas do prefeito foram interpretadas por parte do meio político local como críticas indiretas à gestão anterior, comandada por Adailton Fúria, que deixou o cargo para disputar novos projetos políticos.

Em um dos áudios divulgados, Laerte Gomes critica o que classificou como falta de lealdade política e defende que divergências devem ser tratadas de forma direta e pessoal, sem exposição pública. O parlamentar também afirma que considerou a situação como uma traição política e menciona respeito à trajetória eleitoral e à credibilidade construída nas urnas.

Na mesma gravação, o deputado afirma que mantém o gabinete à disposição do município e lembra já ter destinado recursos para Cacoal em outras ocasiões.

Em resposta, o prefeito Tony Pablo divulgou áudio no qual afirma estar em Brasília acompanhando agendas institucionais e disse que o momento político estadual tem intensificado disputas e narrativas por conta do período pré-eleitoral.

Tony declarou que sua prioridade é governar para a população de Cacoal e que não possui compromisso de seguir orientações políticas de terceiros ou do ex-prefeito. Segundo ele, sua atuação será pautada pela autonomia administrativa e pelas decisões que considerar mais adequadas para o município.

O prefeito também relembrou sua trajetória política e jurídica ao lado de antigos aliados, citando participação em campanhas e apoio em momentos anteriores da vida pública local. Ele afirmou ainda que mantém relação de amizade com Adailton Fúria, mas ressaltou independência na condução da atual gestão.

Nos áudios, Tony também disse que ainda não firmou compromisso com qualquer pré-candidatura estadual e defendeu que os eleitores de Cacoal decidirão livremente seus votos nas próximas eleições.

A repercussão ganhou força após matérias divulgadas na quarta-feira apontarem possível distanciamento político entre Tony e Adailton Fúria. O cenário foi intensificado por vídeo publicado pelo senador Marcos Rogério, adversário político de Fúria na disputa ao governo estadual, mostrando encontro com o prefeito em Brasília.

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