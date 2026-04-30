Polícia Militar recupera em Colorado motocicleta furtada em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta com registro de furto/roubo na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, em Colorado do Oeste.

O veículo, um modelo CG Fan, foi identificado circulando pela área urbana do município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um policial militar avistou a motocicleta nas proximidades de uma igreja local.

Ao realizar a abordagem, o condutor se identificou como proprietário e afirmou ter adquirido o veículo em junho de 2024, pelo valor de R$ 3.580,00, em uma oficina de motos da cidade.

Dando continuidade à ocorrência, os policiais deslocaram-se até o estabelecimento comercial indicado. O proprietário da oficina confirmou que realiza a compra e venda de veículos no local, mas alegou não se recordar de quem havia adquirido a referida motocicleta.

Ele afirmou ainda que, na época da transação, realizou uma consulta ao sistema do Detran e que, naquele momento, constavam apenas débitos de impostos, sem registro de crime.

Em contato com o proprietário legal que consta no sistema, os militares confirmaram que o veículo havia sido furtado anteriormente na cidade de Vilhena.

Diante dos fatos, tanto o condutor quanto o comerciante foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para prestar depoimento.

A motocicleta foi apreendida para que sejam tomadas as providências cabíveis e, posteriormente, restituída ao verdadeiro dono.