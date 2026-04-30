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quinta-feira, 30 de abril de 2026.

Polícia Militar recupera em Colorado motocicleta furtada em Vilhena

Veículo com registro de furto circulava pela cidade; condutor e comerciante foram apresentados à UNISP
A motocicleta foi apreendida para que sejam tomadas as providências cabíveis e, posteriormente, restituída ao verdadeiro dono

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta com registro de furto/roubo na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, em Colorado do Oeste.

O veículo, um modelo CG Fan, foi identificado circulando pela área urbana do município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um policial militar avistou a motocicleta nas proximidades de uma igreja local.

Ao realizar a abordagem, o condutor se identificou como proprietário e afirmou ter adquirido o veículo em junho de 2024, pelo valor de R$ 3.580,00, em uma oficina de motos da cidade.

Dando continuidade à ocorrência, os policiais deslocaram-se até o estabelecimento comercial indicado. O proprietário da oficina confirmou que realiza a compra e venda de veículos no local, mas alegou não se recordar de quem havia adquirido a referida motocicleta.

Ele afirmou ainda que, na época da transação, realizou uma consulta ao sistema do Detran e que, naquele momento, constavam apenas débitos de impostos, sem registro de crime.

Em contato com o proprietário legal que consta no sistema, os militares confirmaram que o veículo havia sido furtado anteriormente na cidade de Vilhena.

Diante dos fatos, tanto o condutor quanto o comerciante foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para prestar depoimento.

A motocicleta foi apreendida para que sejam tomadas as providências cabíveis e, posteriormente, restituída ao verdadeiro dono.

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