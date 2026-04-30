PRF apreende quase 200 kg de drogas escondidos em pneus de carreta em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma expressiva apreensão de entorpecentes na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, em Vilhena.

A ação ocorreu por volta das 09h, no km 01 da BR-364, ponto estratégico na divisa do estado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os agentes abordaram uma combinação de veículos de carga (caminhão-trator e semirreboques) conduzida por um homem de 41 anos.

Durante a fiscalização, os policiais utilizaram técnicas de entrevista e, diante das contradições do condutor, decidiram realizar uma busca minuciosa no veículo.

A droga estava estrategicamente escondida no interior dos pneus da carreta. Ao todo, foram apreendidos 194,28 kg de substâncias ilícitas, distribuídas da seguinte forma:

161,3 kg de pasta base de cocaína, 30,84 kg de skunk (conhecida como supermaconha) e 2,14 kg de cloridrato de cocaína.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O infrator, o veículo e todo o carregamento de entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para a formalização dos procedimentos cabíveis.