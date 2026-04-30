Residência é arrombada e bicicleta elétrica é furtada no bairro Alto Alegre em Vilhena

Uma residência localizada na Travessa 816, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, foi alvo de criminosos na última quarta-feira, 29 de abril.

A Polícia Militar foi acionada via Rádio Patrulha para atender a ocorrência de furto após os moradores retornarem do trabalho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que o imóvel ficou vazio durante o período matutino.

Ao retornarem à tarde, os residentes constataram que a porta dos fundos da casa havia sido arrombada.

Após vistoria no interior da residência, foi verificada a subtração de uma bicicleta elétrica de cor azul escuro, equipada com uma cesta frontal e que, segundo o proprietário, estava com os pneus vazios no momento do crime.

A vítima informou que buscará a nota fiscal do item para fornecer dados técnicos, como número de série e marca, para auxiliar na identificação do bem.

Além disso, relatou que a existência de diversos terrenos baldios com vegetação alta nas proximidades facilita a ação de criminosos e o trânsito de usuários de entorpecentes, aumentando a insegurança na região.

A guarnição policial realizou buscas em pontos estratégicos e patrulhamento nas imediações do bairro, mas nenhum suspeito foi detido e o objeto não foi recuperado até o fechamento da ocorrência. O caso foi registrado para as providências cabíveis.