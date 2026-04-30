Suspeito de furtos é preso com celular de origem ilícita e bicicleta com numeração raspada em Vilhena

Um homem foi preso na manhã de quarta-feira, 29 de abril, em Vilhena, após ser flagrado com objetos de procedência duvidosa.

A ação contou com o apoio da guarnição da Rádio Patrulha e do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, que já monitorava o suspeito por envolvimento em furtos e tráfico de entorpecentes na região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais iniciaram o acompanhamento de dois indivíduos que transitavam em uma motocicleta transportando uma botija de gás.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes demonstraram nervosismo e tentaram fugir realizando uma conversão abrupta, mas foram rapidamente abordados.

Durante a busca pessoal no condutor, foi localizado um smartphone. Questionado, o homem confessou ter adquirido o aparelho por apenas R$ 70,00 de um usuário de drogas próximo à Praça do Geraldão e admitiu suspeitar que o objeto fosse fruto de crime.

O passageiro, por sua vez, conseguiu comprovar a procedência legal da botija de gás e foi liberado no local.

As diligências continuaram na residência do condutor, onde os militares encontraram uma bicicleta da marca Lotus, modelo Nitro, de cor cinza.

O suspeito apresentou versões contraditórias sobre a compra do bem e, ao verificarem o quadro, os policiais constataram que o número de série estava raspado.

Diante das evidências de receptação e adulteração, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) junto com os objetos apreendidos.

A motocicleta utilizada por ele foi removida ao CIRETRAN por irregularidades.