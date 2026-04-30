VÍDEO: acidente é registrado com carreta carregada com soja na BR-435 entre Colorado e Vilhena

Uma carreta carregada com soja atravessou da pista na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, em um trecho da rodovia que liga os municípios de Colorado do Oeste e Vilhena.

O incidente mobilizou as autoridades de trânsito e afetou o fluxo de veículos na região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica que levou o condutor a perder o controle do veículo.

Apesar da gravidade do ocorrido e do susto, ninguém ficou ferido, resultando apenas em prejuízos materiais.

Devido à posição do veículo, a pista ficou parcialmente interditada durante parte da manhã. O tráfego no local foi controlado, com a passagem liberada apenas para veículos leves e motocicletas, enquanto veículos pesados aguardavam a liberação total da via.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para comparecer ao local, realizar o controle do tráfego e registrar a ocorrência.

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