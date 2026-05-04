Aposta de R$ 1 mil termina com homem esfaqueado e vísceras expostas em Corumbiara

Uma aposta terminou em tentativa de homicídio na tarde de domingo, 03 de maio, no distrito de Vitória da União, em Corumbiara.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada na Unidade Mista de Saúde local com uma lesão grave no abdômen.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais W., relatou que estava na residência de um conhecido quando o crime ocorreu. Segundo o depoimento, a vítima e o agressor, identificado pelas iniciais T., haviam realizado uma aposta no valor de R$ 1 mil.

O ATAQUE

No momento em que W., se preparava para realizar o pagamento da aposta via PIX, o agressor aproximou-se sob o pretexto de conferir os dados da transação bancária.

De posse de uma faca que estava sendo utilizada para cortar carne assada, o autor desferiu um golpe certeiro na região abdominal da vítima. O impacto causou a exposição de vísceras do ferido.

Devido à extrema gravidade da lesão, a vítima recebeu os primeiros socorros na unidade de saúde de Corumbiara e foi imediatamente transferida para o Hospital Regional de Vilhena.

FUGA DO AGRESSOR

Uma testemunha confirmou a versão dos fatos e informou que o autor trabalha como motorista de caminhão e aguardava o carregamento de seu veículo em uma fazenda da região.

A guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o estacionamento da empresa indicada, onde localizou apenas o caminhão bi-trem Scania vermelho, utilizado pelo suspeito.

O motorista não foi encontrado no local e, segundo outros caminhoneiros, ele já havia se evadido.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que ficará responsável pelas investigações e pela localização do autor do crime.