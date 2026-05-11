segunda-feira, 11 de maio de 2026.

Homem é assassinado a facadas e pauladas em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 11 de maio, o corpo de um homem foi encontrado em uma residência localizada na Avenida Perimetral, em Vilhena.

O crime, com requintes de crueldade, mobilizou as forças de segurança do município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as primeiras informações dão conta de que a vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, foi assassinada com golpes de faca e pauladas.

O corpo apresentava diversas lesões, indicando uma morte violenta.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime. A equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec) realizou os trabalhos periciais em busca de evidências que ajudem a identificar o autor e a motivação do homicídio.

Após a conclusão da perícia no local, o corpo será liberado para a funerária de plantão para a devida remoção.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

 

