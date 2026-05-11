Veja detalhes do homicídio em que homem foi morto a marteladas e facada em Vilhena; suspeito foi preso em fazenda

Um crime de extrema violência foi registrado no Setor 29, em Vilhena, na manhã desta segunda-feira, 11 de maio.

José Pereira de Sousa foi brutalmente assassinado com golpes de martelo e faca dentro de uma residência localizada na Avenida Dedimes Cechinel.

O principal suspeito do crime, W. S., e seu primo, C. A., foram presos horas depois em uma propriedade rural.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada pela moradora da casa, identificada por M.R. Inicialmente, ela afirmou que havia passado a noite na casa da mãe e, ao retornar, encontrou a porta arrombada e o corpo da vítima caído na sala em meio a uma poça de sangue.

INCOERÊNCIAS E CONFISSÃO

Durante o isolamento do local e os trabalhos da Perícia Técnica (Politec), os policiais notaram diversas contradições no depoimento de M. O nervosismo acentuado e a falta de informações básicas sobre o paradeiro do namorado levantaram suspeitas. Ao ser questionada mais profundamente, ela acabou confessando que o autor do crime era seu namorado, W. S.

Ela revelou ainda que, ao chegar em casa e encontrar o companheiro e o primo com a vítima já morta, tentou ajudá-lo. M., separou roupas para o suspeito e o orientou a fugir. Para tentar enganar a polícia, ela mesma arrombou a porta da própria residência para simular uma invasão de terceiros.

PRISÃO EM FAZENDA

De posse das informações reais, a Polícia Militar deslocou-se até uma fazenda nas proximidades do Distrito de Nova Conquista. Ao avistar as viaturas, W. S., tentou fugir a pé pelo pasto, pulando cercas, mas foi perseguido, imobilizado e algemado. O cúmplice, C. A., não esboçou reação. No local, os policiais apreenderam a motocicleta utilizada na fuga.

CENA DO CRIME E VÍTIMA

A perícia constatou que José Pereira de Sousa sofreu ferimentos gravíssimos. O laudo preliminar indicou perda de massa cefálica causada por golpes de martelo na região da cabeça, além de múltiplas perfurações de faca nas costas e um corte profundo no pescoço (esgorjamento). O martelo e a faca utilizados no crime foram recolhidos pela Politec.

A vítima foi identificada posteriormente como ex-cônjuge de uma moradora da cidade. O suspeito principal já possui histórico criminal e é conhecido no meio policial.

PROVIDÊNCIAS

Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

M., também deverá responder pela tentativa de dificultar o trabalho policial e por favorecimento pessoal. O caso agora segue para as mãos da autoridade judiciária para as medidas cabíveis.