VÍDEO: homem é preso após agredir policial e resistir à abordagem na ciclovia da Avenida Paraná

Um homem de iniciais P. P. A., conhecido no meio policial como “Predador”, foi preso na tarde desta segunda-feira, 11 de maio, após agredir um policial militar e resistir a uma abordagem no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

O caso ocorreu nas proximidades da ciclovia da Avenida Paraná, local monitorado devido ao frequente consumo e comércio de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático quando avistou dois indivíduos em bicicletas.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo e tentaram acelerar para fugir. Um dos suspeitos, de iniciais L. R. R. A., acatou a ordem de parada, mas P. P. A., empreendeu fuga pela ciclovia, sendo alcançado metros à frente.

RESISTÊNCIA E LUTA CORPORAL

Durante a tentativa de contenção, o suspeito reagiu de forma agressiva e arremessou sua bicicleta contra o rosto de um cabo da Polícia Militar. Houve luta corporal e, devido à resistência ativa do agente, os militares precisaram utilizar força física para imobilizá-lo e algemá-lo.

Em busca minuciosa nas vestes do suspeito, os policiais localizaram quatro recipientes plásticos (tipo tubete) contendo um pó branco análogo à cocaína, além de um aparelho celular e dinheiro em espécie.

HISTÓRICO E LESÕES

O suspeito detido já possui passagens pelo sistema policial e confessou ser usuário assíduo de entorpecentes. O segundo envolvido, L. R. R. A., que também possui histórico por tráfico de drogas, aproveitou o momento da confusão para evadir-se do local e não foi localizado até o fechamento desta matéria.

Em decorrência da luta corporal, um dos policiais sofreu escoriações na mão esquerda e uma laceração na perna direita, sendo submetido a exame de corpo de delito. O agressor também sofreu uma lesão leve no cotovelo devido à resistência à prisão.

DESFECHO

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de resistência, desobediência e posse de entorpecentes. Ele foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

Os materiais apreendidos foram entregues à autoridade judiciária.