CHUPINGUAIA: após dia de paralisação, servidores esperam posicionamento de prefeito antes de possível greve por tempo indeterminado

O prefeito Wesley Araújo (PP) enfrenta sua primeira grande crise desde que assumiu a gestão municipal de Chupinguaia.

O chefe do Executivo terá agora a missão de decidir se altera ou revoga o Projeto de Lei (PL) encaminhado pela prefeitura e aprovado pela Câmara Municipal para evitar a primeira greve por tempo indeterminado de seu mandato.

A definição ocorreu durante reunião entre servidores municipais das áreas da Saúde e Educação e representantes do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (Sindsul), após a paralisação realizada nesta segunda-feira, 11 (leia mais AQUI).

De acordo com informações repassadas ao Extra de Rondônia, a categoria irá encaminhar oficialmente ao prefeito um pedido de alteração de artigos ou até mesmo a revogação do PL, sob alegação de que a proposta prejudica direitos dos servidores públicos municipais.

Após o recebimento do ofício, o prefeito terá prazo de 30 dias para apresentar uma resposta à categoria. Caso não haja acordo dentro do período estipulado, os servidores deverão convocar uma assembleia geral para decidir sobre a deflagração de greve por tempo indeterminado.