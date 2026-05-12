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terça-feira, 12 de maio de 2026.

CHUPINGUAIA: após dia de paralisação, servidores esperam posicionamento de prefeito antes de possível greve por tempo indeterminado

Wesley Araújo enfrenta primeira crise administrativa por projeto que prejudica direitos da categoria
Wesley enfrenta primeira crise de sua gestão / Foto: Divulgação

O prefeito Wesley Araújo (PP) enfrenta sua primeira grande crise desde que assumiu a gestão municipal de Chupinguaia.

O chefe do Executivo terá agora a missão de decidir se altera ou revoga o Projeto de Lei (PL) encaminhado pela prefeitura e aprovado pela Câmara Municipal para evitar a primeira greve por tempo indeterminado de seu mandato.

A definição ocorreu durante reunião entre servidores municipais das áreas da Saúde e Educação e representantes do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (Sindsul), após a paralisação realizada nesta segunda-feira, 11 (leia mais AQUI).

De acordo com informações repassadas ao Extra de Rondônia, a categoria irá encaminhar oficialmente ao prefeito um pedido de alteração de artigos ou até mesmo a revogação do PL, sob alegação de que a proposta prejudica direitos dos servidores públicos municipais.

Após o recebimento do ofício, o prefeito terá prazo de 30 dias para apresentar uma resposta à categoria. Caso não haja acordo dentro do período estipulado, os servidores deverão convocar uma assembleia geral para decidir sobre a deflagração de greve por tempo indeterminado.

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