Homem é preso após expulsar esposa de casa e ameaçar policiais no bairro Moysés de Freitas em Vilhena

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite do último sábado, 9 de maio, no bairro Moysés de Freitas, em Vilhena.

A ação resultou na prisão de um homem de 43 anos que, além de ameaçar a esposa, desafiou a guarnição de forma agressiva.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operações recebeu chamados informando que uma mulher estava em via pública gritando por socorro.

Uma equipe da Rádio Patrulha que estava nas proximidades deslocou-se rapidamente e encontrou a vítima em estado de choque.

A AGRESSÃO

A mulher relatou aos militares que ambos faziam o consumo de bebidas alcoólicas quando o marido, identificado pelas iniciais B. F. P., iniciou uma discussão. Durante o surto, o homem passou a arremessar as roupas e objetos pessoais da esposa no meio da rua, exigindo que ela saísse imediatamente do imóvel sob ameaças de agressão física.

Ao chegarem na residência, os policiais se depararam com o suspeito em frente à casa, totalmente nu. Com visíveis sinais de embriaguez, ele apresentou um comportamento extremamente hostil, desobedecendo às ordens legais e proferindo ofensas e ameaças contra os policiais, questionando a autoridade da equipe.

RESISTÊNCIA E PRISÃO

Devido à agressividade e à resistência do indivíduo, os militares precisaram utilizar técnicas de imobilização e força física para contê-lo. Mesmo após ser algemado, o homem continuou a proferir gritos e desferiu diversos chutes contra o compartimento de custódia da viatura durante todo o trajeto.

O suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Na delegacia, ele manteve a postura hostil e permaneceu à disposição da autoridade policial.

O caso foi registrado como violência doméstica (Lei Maria da Penha), desacato e resistência à prisão.