Disputa por terras termina com ameaças de morte, contêiner revirado e furto de veículo em Chupinguaia

O clima de tensão tomou conta da zona rural de Chupinguaia após um arrendatário de terras e seus funcionários serem ameaçados de morte por um homem que alega ser o verdadeiro dono da propriedade.

O caso, registrado na manhã de sábado, 16 de maio, envolveu a invasão da sede, destruição de patrimônio e furto em uma fazenda, localizada na Linha 125, na Gleba Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais A. J. V., afirmou que possui um contrato legal de arrendamento da propriedade, onde realiza atividades agrícolas com sua equipe. Ele procurou o quartel da Polícia Militar para relatar que, na tarde de sexta-feira, 15 de maio, o suspeito, J. A. T. J., chegou ao local alterado e passou a intimidar todos os trabalhadores.

“NEM QUE SEJA NA BALA”

O homem exigiu a saída imediata de todos, alegando que a fazenda pertencia a ele e que ninguém tinha autorização para estar ali. De forma agressiva, o suspeito afirmou textualmente que possuía “capangas” e que resolveria o impasse “nem que fosse na bala”. Com medo de um ataque violento, o arrendatário e os funcionários decidiram recolher alguns pertences e abandonaram o local ainda na sexta-feira.

RETORNO E RASTRO DE DESTRUIÇÃO

Ao retornar para a propriedade na manhã deste sábado para verificar a situação, o arrendatário se deparou com o cenário de crime. Um contêiner de metal, utilizado para o armazenamento seguro de ferramentas e equipamentos de alto valor, teve a estrutura arrombada e foi totalmente revirado.

Além do vandalismo, os criminosos furtaram uma carretinha de reboque acoplável em veículos (placa TFH-4C94). Após realizarem buscas pelas redondezas, os trabalhadores localizaram o reboque jogado em meio à vegetação, a alguns quilômetros da sede. O veículo foi abandonado com os pneus furados, carenagem danificada e as setas quebradas.

HISTÓRICO FAMILIAR

A vítima informou à polícia que a propriedade pertence legalmente a uma mulher, identificada como M. F., com quem o contrato de arrendamento foi assinado, e que o autor das ameaças é filho dela.

O produtor relatou que tentou ligar para a proprietária para relatar a conduta violenta do filho dela, mas, desde o ocorrido, não conseguiu estabelecer contato com nenhum membro da família.

O boletim de ocorrência foi registrado pelos crimes de ameaça, dano e furto. O arrendatário declarou às autoridades que teme por sua integridade física e de seus funcionários, haja vista o comportamento hostil do suspeito.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Vilhena, que deve intimar o acusado para prestar esclarecimentos.