Dra. Taíssa participa da CPI do Leite em Nova Mamoré

A deputada estadual Dra. Taíssa participou, na última segunda-feira (18), da oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a cadeia produtiva do leite no estado de Rondônia.

A reunião aconteceu no município de Nova Mamoré e reuniu produtores rurais, representantes do setor e autoridades locais.

Membro da comissão, a parlamentar acompanhou os relatos apresentados durante a oitiva e destacou a importância da CPI para ouvir os produtores que enfrentam dificuldades no setor leiteiro em diversas regiões do estado.

Segundo Dra. Taíssa, o trabalho da comissão é fundamental para buscar soluções e garantir mais valorização aos produtores rurais. A deputada ressaltou ainda que a cadeia produtiva do leite possui grande importância para a economia de Rondônia e para a geração de renda de centenas de famílias.

A CPI do Leite tem como objetivo investigar possíveis irregularidades e discutir medidas que possam fortalecer o setor, garantindo melhores condições para os produtores rondonienses.