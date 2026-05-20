OAB reforça alerta sobre “golpe do falso advogado” após aumento de tentativas contra clientes em Vilhena; presidente comenta

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Vilhena, voltou a alertar a população sobre o crescimento das tentativas de golpes praticados por criminosos que se passam por advogados ou escritórios de advocacia para enganar vítimas e obter vantagens financeiras.

As informações foram prestadas pela presidente da OAB de Vilhena, advogada Renilda Oliveira Ferreira, que demonstrou preocupação com o aumento desse tipo de crime no município.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com operadores do Direito na cidade, que confirmaram que as investidas criminosas contra clientes têm sido cada vez mais frequentes.

Um dos advogados ouvidos pela reportagem revelou que somente na terça-feira, 19, pelo menos dez clientes de seu escritório foram alvo de tentativas do chamado “golpe do falso advogado”.

Segundo a OAB, os criminosos utilizam informações reais de processos judiciais, nomes verdadeiros de advogados, logotipos de escritórios e até fotografias retiradas das redes sociais profissionais para transmitir credibilidade às vítimas.

Na maioria das situações, os golpistas entram em contato por aplicativos de mensagens ou ligações telefônicas afirmando que a pessoa possui valores a receber relacionados a processos judiciais, acordos ou alvarás. Em seguida, solicitam transferências bancárias, pagamentos antecipados de supostas taxas ou até dados sigilosos, como códigos de autenticação e acessos bancários.

O alerta da entidade destaca que nenhum advogado solicita depósitos antecipados para liberação de valores judiciais, tampouco pede senhas, códigos de segurança ou acesso remoto ao celular do cliente.

A doutora Renilda Ferreira ressaltou ainda que o ambiente digital facilitou a ação de criminosos, que vêm utilizando métodos cada vez mais sofisticados para aplicar golpes. Segundo ela, a informação e a prevenção continuam sendo as principais ferramentas de proteção da população.

Diante do aumento dos casos, a recomendação é que qualquer contato suspeito seja confirmado diretamente com o advogado responsável pelo processo, preferencialmente por números já conhecidos ou de forma presencial no escritório.

A entidade também reforçou que a advocacia igualmente tem sido vítima desse tipo de crime, já que muitos profissionais têm seus nomes e imagens utilizados indevidamente pelos golpistas, causando prejuízos à reputação e à relação de confiança com os clientes.

Por fim, a OAB reiterou seu compromisso no combate às fraudes digitais e pediu que a população mantenha cautela diante de mensagens envolvendo supostos recebimentos judiciais, principalmente quando houver pedidos de urgência ou movimentações financeiras imediatas.