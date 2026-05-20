FIMCA Vilhena realiza segunda Cerimônia do Jaleco para turmas de Medicina

A Faculdade Integradas Aparício Carvalho Vilhena – FIMCA Vilhena realizou, na noite do dia 19 de maio de 2025, a segunda Cerimônia do Jaleco das turmas T2 e T4B do curso de Medicina. O evento aconteceu na Igreja Batista Manancial e marcou um dos momentos mais simbólicos da trajetória acadêmica dos estudantes.

A solenidade foi presidida pelo diretor-geral da FIMCA Vilhena e diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho de Moraes, reunindo acadêmicos, familiares, professores e convidados em uma noite marcada por emoção, significado e celebração da futura profissão médica.

Ao todo, 69 acadêmicos receberam o jaleco, símbolo do compromisso ético, da responsabilidade e da dedicação à Medicina. A cerimônia representa um marco importante na formação dos estudantes, fortalecendo o vínculo com a profissão escolhida e com os valores humanizados da área da saúde.

O diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho de Moraes, destacou o significado do momento para os futuros médicos.

“Hoje é uma noite que ficará marcada para sempre na memória desses acadêmicos e de suas famílias. O jaleco vai muito além de uma vestimenta: ele representa responsabilidade, compromisso com a vida humana, ética e dedicação ao próximo. Cada aluno que recebe esse símbolo começa, de forma ainda mais concreta, a compreender a grandeza da missão que escolheu para sua vida”, afirmou.

O coordenador do curso de Medicina da FIMCA Vilhena, Dr. Kedson Abreu, destacou a importância simbólica do momento vivido pelos acadêmicos.

“É uma noite muito especial e bonita, onde nossos alunos recebem um instrumento e um símbolo do exercício da profissão médica que eles vão viver lá na frente. É quando começam a entender a importância do que, de fato, irão vivenciar futuramente”, afirmou.

A cerimônia também contou com a presença da Dra. Josiane Bruna da Silva Mesquita e do coordenador da unidade FIMCA Vilhena, Dr. Mario Vitor Venancio.

Entre os acadêmicos, o sentimento predominante foi de emoção e realização.

“Muito animado e feliz porque meus pais conseguiram vir prestigiar esse momento”, declarou o acadêmico Raphael Bofi, da turma T2.

A estudante Marcilene Rocha, também da T2, destacou o significado pessoal da cerimônia.

“Estou emocionada e muito feliz por estar vivendo esse momento que é um marco na vida do acadêmico de Medicina. A decisão pelo curso parece que se consolida ainda mais quando visto o jaleco. Me traz mais confiança e certeza do que escolhi para minha vida profissional”, afirmou.

A Cerimônia do Jaleco reafirma o compromisso da FIMCA Vilhena com uma formação médica pautada na ética, na humanização e na excelência acadêmica, fortalecendo o início da caminhada dos futuros profissionais da saúde.