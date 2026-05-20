Vigilante flagra ação e impede furto de motocicleta em pátio de empresa em Vilhena

A pronta intervenção de um agente de segurança privada evitou o furto de uma motocicleta na madrugada desta quarta-feira, 20 de maio, no pátio de uma empresa do agronegócio localizada na Avenida Celso Mazutti, saída para Cuiabá, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada por volta das 05h para comparecer ao local.

Em contato com os militares, o vigilante do estabelecimento, relatou que monitorava o perímetro quando percebeu o momento em que um homem desconhecido invadiu o pátio utilizando uma bicicleta.

FLAGRANTE E FUGA

Pouco tempo depois, o vigilante flagrou o suspeito saindo de uma das áreas internas da propriedade empurrando uma motocicleta Honda Pop 110i, de cor vermelha, com placa NDV-5491, registrada no município de Pimenta Bueno.

Ao notar que o crime estava em andamento, o funcionário passou a acompanhar o suspeito para interceptá-lo. Ao perceber que seria capturado, o ladrão abandonou a motocicleta perto da cerca lateral da empresa, subiu em sua bicicleta e fugiu em disparada rumo ao interior do bairro vizinho.

A Polícia Militar realizou buscas minuciosas por toda a região e nos setores periféricos, mas o suspeito não foi localizado.

Como a motocicleta não chegou a ser levada para fora da propriedade e diante da ausência de meios de transporte da guarnição no momento, o veículo permaneceu sob a guarda segura da empresa.

O boletim de ocorrência foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para investigação.