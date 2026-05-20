Organizada por Amanda Areval, 2ª Semana das Mães Atípicas acontece de 27 a 30 de maio com atendimentos gratuitos em Vilhena

Dos dias 27 a 30 de maio, Vilhena se transformará no maior polo de atendimentos e acolhimento de mães que tenham filhos com deficiências ou neurodivergências do Estado de Rondônia.

Isso porque acontecerá a segunda edição da Semana das Mães Atípicas, organizada pela vereadora Amanda Areval, com apoio do deputado estadual Cirone Deiró e realização da Prefeitura de Vilhena.

Com uma programação formada por atendimentos médicos, jurídicos, assistenciais, bem como momentos de acolhimento, cuidado, orientação e lazer, o evento é o resultado da união de diversos esforços, entre voluntários, parceiros e apoio da Amavi (Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena), para a qual Amanda destinou emenda impositiva de R$ 40 mil para realização do evento. As inscrições estão abertas no link: https://forms.gle/W9sBwYQfYyTUHgYZ8.

“Em 2025 fizemos um movimento grande, mas agora vamos expandir a ação, oferecendo ainda mais atendimentos e orientações atualizadas. Contando novamente com a Unir cedendo seu espaço, faremos desta semana um momento de acolhimento, sensibilização e avanços legais para as mães atípicas de Vilhena!”, comenta Amanda Areval.

A programação tem início na quarta-feira (27), a partir das 19h, na Câmara de Vereadores. A noite de abertura contará com apresentações culturais, a presença de autoridades locais e estaduais, bem como participação palestra magna de abertura da Família Brito, reconhecida nacionalmente por sua atuação na conscientização sobre autismo. Na oportunidade serão também entregues edições do Guia das Mães Atípicas de Vilhena atualizado para 2026, um compêndio impresso reunindo informações cruciais sobre direitos, serviços de saúde e empreendedorismo.

Na quinta-feira (28), o foco se volta para a saúde mental e o suporte emocional. Das 14h às 17h, no Sebrae, acontecerá uma roda de conversa intimista guiada por psicóloga junto de mães atípicas que desejarem ter contato próximo com uma profissional que poderá orientar sobre autocuidado e como enfrentar os desafios da maternidade atípica. Haverá ainda entrega de mimos às mães.

A sexta-feira (29) será dedicada a um grande mutirão de serviços no Campus da UNIR, funcionando em dois turnos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. As mães terão à disposição uma rede completa de atendimentos médicos e multiprofissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Educação, incluindo clínica geral, psiquiatria, ginecologia, fisioterapia, oftalmologia, enfermagem, odontologia, vacinação, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e orientações de saúde da mulher pelo Hospital do Amor. A Secretaria Municipal de Assistência Social oferecerá ainda serviços sociais, como emissão e renovação da Carteirinha do Autista, orientações sobre Bolsa Família, serviços do CRAS, obtenção do BPC e outros programas.

Neste dia, a OAB Vilhena oferecerá ainda profissionais, professores e acadêmicos de Direito para prestar orientação jurídica especializada quanto às questões que envolvem os filhos neurodivergentes e os direitos das mães atípicas. A Semana receberá também neste dia, à tarde, as ações do Coolab Cidadão, projeto desenvolvido pela Faculdade Favoo, com atendimentos e orientações sobre obtenção da senha GOV.BR, imposto de renda, certidões negativas, eSocial, contribuição previdenciária, inscrição em MEI e outros.

Reconhecendo que o autocuidado costuma ficar em segundo plano na rotina dessas mulheres, a manhã de sábado (30), também no Campus da UNIR (das 7h às 11h), foi inteiramente pensada para o bem-estar e a elevação da autoestima. As participantes terão acesso gratuito a serviços de cabeleireiro, design de sobrancelhas, maquiagem, massoterapia e até ensaios fotográficos profissionais com impressão de fotos na hora. Para garantir a tranquilidade das mães, haverá um espaço dedicado às crianças com brincadeiras, música, desenho e cortes de cabelo gratuitos para os filhos.

O encerramento do evento será marcado por um grande bingo, viabilizado por parceiros do comércio e apoiadores locais. Serão sorteados diversos prêmios, incluindo camas box, kits de cosméticos, vouchers de salão de beleza, semijoias e ensaios fotográficos.

Inscrições são necessárias para os atendimentos de sexta-feira. O formulário de inscrição está no link: https://forms.gle/W9sBwYQfYyTUHgYZ8.

Mais informações nas redes sociais da vereadora Amanda Areval.