PM encontra bicicletas furtadas, moto e drogas durante operação em Vilhena

Operação da Polícia Militar estourou dois imóveis e desarticulou um esquema de receptação de veículos furtados e tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira, 20 de maio, em Vilhena.

A ação resultou na prisão de quatro suspeitos, além da apreensão de uma motocicleta, seis bicicletas, um simulacro de arma de fogo e quase 1 kg de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência teve início no bairro Embratel, após a guarnição da Rádio Patrulha receber denúncias de que uma residência na Rua R servia como depósito de produtos roubados. No local, os militares abordaram dois suspeitos, identificados pelas iniciais W. e P.

PRIMEIRO ENDEREÇO: BICICLETAS ELÉTRICAS E CHAVE MIXA

Com a autorização dos abordados, os policiais vistoriaram a casa e encontraram duas bicicletas elétricas (uma preta e uma vermelha), além de uma bicicleta Lotus de cor amarela.

Os suspeitos confessaram que a bicicleta elétrica preta era furtada, mas não souberam explicar a origem das demais.

No interior do imóvel, os militares também apreenderam uma chave mixa (ferramenta usada por ladrões para violar ignições de veículos e fechaduras), um simulacro de pistola, além de pequenas porções de maconha e cocaína escondidas no armário da cozinha.

Questionados sobre onde conseguiram as drogas, os homens delataram um endereço na Rua 347-A, no bairro Vila Operária.

SEGUNDO ENDEREÇO: CERCO POLICIAL E “BOCA DE FUMO”

A guarnição deslocou-se imediatamente para o local indicado na Vila Operária. Ao notarem a chegada da viatura, outros dois indivíduos, identificados como K. e J., tentaram correr para os fundos do quintal, mas foram capturados após um rápido cerco policial.

Dentro da residência, os militares localizaram uma motocicleta Honda Pop 100 de cor vermelha com registro de furto no sistema. A dupla alegou que “terceiros” haviam deixado o veículo ali para ser guardado, mas se recusou a revelar os nomes.

Nos fundos do lote, foram descobertas diversas peças de motos desmanchadas e mais três bicicletas (uma Caloi rosa, uma Lotus cinza e uma Lotus vermelha) em perfeito estado de conservação, levantando suspeita imediata de furto.

A PM também apreendeu na casa uma balaclava (capuz usado para esconder o rosto em assaltos), rádio comunicador, balança de precisão, papel filme, um televisor, uma caixa de som e um smartphone de procedência duvidosa.

QUASE 1 KG DE DROGAS EM GUARDA-ROUPA

O flagrante mais grave ocorreu em um dos quartos: dentro de uma bolsa guardada no guarda-roupa, os policiais encontraram um verdadeiro carregamento de drogas. Ao todo, foram apreendidos cerca de 230 gramas de maconha, quase meio quilo de cocaína pura e duas pedras grandes de crack.

Durante a confecção da ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), o proprietário da casa da Vila Operária compareceu ao local e informou que o imóvel estava alugado para um homem identificado pelas iniciais L. C. S., que, segundo o banco de dados da polícia, já possui histórico criminal por tráfico de drogas.

Todos os materiais, os veículos e os quatro envolvidos capturados em flagrante foram apresentados à autoridade judiciária de plantão na UNISP para o início dos procedimentos penais.