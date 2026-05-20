FFER Academy abre inscrições para Curso de Formação de Árbitros de Futebol de Rondônia

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), por meio da FFER Academy, está com inscrições abertas para o Curso de Formação de Árbitros de Futebol 2026.

A iniciativa é voltada para quem deseja ingressar na carreira profissional da arbitragem e atuar nos campeonatos e competições oficiais organizadas pela entidade máxima do futebol rondoniense.

O curso terá início programado para o dia 1º de junho de 2026 e contará com uma carga horária total de 230 horas, distribuídas ao longo de aproximadamente seis meses de capacitação teórica e prática.

REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS

Para participar do processo de formação, os interessados devem cumprir os seguintes critérios estabelecidos pela FFER Academy:

Idade mínima: 16 anos completos;

Escolaridade: Ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 3º ano (com conclusão prevista até o término do curso de arbitragem).

VALORES E FORMAS DE INVESTIMENTO

A organização informou que não haverá a cobrança de nenhuma taxa de mensalidade ao longo dos seis meses de aulas, sendo cobrado exclusivamente o valor único da taxa de inscrição. Os valores fixados são:

À vista (via Pix): R$ 380,00

No cartão de crédito: R$ 400,00

COMO SE INSCREVER

O prazo final para garantir uma vaga na turma de 2026 encerra-se na próxima segunda-feira, 25 de maio. Os candidatos podem realizar o preenchimento do formulário de inscrição diretamente pela internet através do link oficial: https://forms.gle/mJPDR2bS1MkL1uNF8.

Para o esclarecimento de dúvidas e obtenção de informações adicionais sobre o cronograma de aulas e conteúdos programáticos, a coordenação da FFER Academy disponibiliza o e-mail de contato institucional: ffer.academy@ffer.com.br.