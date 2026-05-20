Secretário destaca apoio da prefeitura, confirma entrada gratuita e projeta sucesso da 1ª ExpoVilhena

A ExpoVilhena vai movimentar a região do Cone Sul de Rondônia a partir desta quinta-feira, 20.

Um dos parceiros do evento é a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) de Vilhena.

Em entrevista concedida durante visita ao Extra de Rondônia, o titular da pasta, Gilvaneo da Veiga, destacou o apoio da administração municipal ao evento e afirmou que a retomada das grandes feiras agropecuárias representa o resgate da tradição e da identidade cultural da cidade.

Segundo o secretário, desde que o município reassumiu o parque de exposições, a determinação do prefeito Flori Cordeiro é manter o espaço ativo e valorizado, evitando que volte a ficar abandonado. “Estamos trabalhando bastante. A ideia do prefeito Flori é colocar o parque em atividade. A partir do momento que a Prefeitura reassumiu, nós não queremos deixar mais cair o parque e perder essa identidade que ele tem, que é atender o vilhenense com grandes eventos”, afirmou.

Ele ressaltou que a ExpoVilhena nasce com o objetivo de resgatar a tradição da antiga Expovil, agora em um novo formato, buscando unir entretenimento, agronegócio e integração regional. “A ideia é manter viva essa festa do vilhenense. O povo trabalhador merece isso. Estamos trazendo esse formato junto com os parceiros para resgatar a antiga Expovil, agora como ExpoVilhena. Este ano será um evento inicial, mas queremos que no próximo seja ainda maior, com mais dias e mais atrações”, destacou ao Extra de Rondônia.

Gilvaneo afirmou que a receptividade da população tem sido extremamente positiva e que a expectativa é de parque lotado durante os quatro dias de evento. “A gente sente uma expectativa muito grande do povo. Esperamos casa cheia nos quatro dias. O vilhenense quer participar dessa festa”, comentou.

O secretário também informou que a entrada é gratuita, mas destacou a importância da participação da população mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, visando contribuir com ações sociais desenvolvidas no município. “Arquibancada liberada, pista liberada para assistir rodeio e shows. Quem quiser uma área mais confortável também terá opção. É um evento pensado para atender todos os públicos.”, explicou.

Além dos shows nacionais, rodeio, parque de diversões e praça de alimentação, a feira contará com exposição de máquinas agrícolas, implementos, empresas e atrações voltadas ao agronegócio regional.

Ele convidou a população de Vilhena e de todo o Cone Sul para prestigiar a ExpoVilhena. “Queremos convidar toda a população para participar. Será um grande evento. O povo do Cone Sul está convidado. Aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um”, brincou.

SECRETARIA AMPLIA PROGRAMAS VOLTADOS AO PRODUTOR RURAL

Durante a entrevista, Gilvaneo Veiga também falou sobre os avanços da Secretaria Municipal de Agricultura e afirmou que a pasta passou por uma reformulação nos últimos anos.

Segundo ele, quando assumiu a secretaria, apenas o programa “Porteira Adentro” funcionava parcialmente. Hoje, de acordo com o secretário, já são oito programas em funcionamento para atender os produtores rurais do município.