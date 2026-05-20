Funcionário de empresa de ônibus desconfia de malas e PM apreende mais de 15 kg de maconha na rodoviária de Vilhena

Uma denúncia precisa e a rápida percepção de um trabalhador do terminal rodoviário de Vilhena resultaram na apreensão de 15,29 kg de maconha na noite de terça-feira, 19 de maio.

Um jovem de iniciais K. V. K., foi preso em flagrante pela Polícia Militar tentando embarcar com o entorpecente em um ônibus interestadual.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da PM foi acionada por volta das 22h para averiguar uma suspeita de tráfico de drogas no setor de embarque.

No local, os militares conversaram com um funcionário de uma empresa de transportes, o qual relatou como descobriu a carga ilícita.

VOLUME ESTRANHO E CHEIRO DISFARÇADO COM GRAXA

O funcionário explicou que realizava o acondicionamento das malas dos passageiros no bagageiro do ônibus que faria a linha de Vilhena até Cuiabá (MT).

Durante o manuseio, ele notou que duas malas pertencentes a um mesmo passageiro apresentavam um volume excessivo, formato incomum e peso totalmente incompatível com o tamanho.

Desconfiado, o trabalhador abriu parcialmente o zíper de uma das bolsas e visualizou os tabletes da droga. Para evitar que o suspeito fugisse ou que o veículo partisse com o entorpecente, os funcionários decidiram reter a saída do ônibus e acionaram imediatamente o telefone 190.

Os policiais militares foram até o compartimento de carga e, por meio do número das etiquetas e dos bilhetes de passagem, localizaram as malas suspeitas. Ao abrirem os volumes, encontraram sete grandes tabletes de maconha.

A droga estava embalada em camadas de plástico e recoberta por uma fina camada de graxa, uma tática conhecida no tráfico para tentar anular o forte odor da planta e burlar fiscalizações com cães farejadores.

PRESO EM FLAGRANTE

O dono das malas recebeu voz de prisão imediatamente. Ao ser questionado pelos policiais sobre a origem e o destino do entorpecente, K. V. K., informou que havia partido do município de Presidente Médici (RO) e que levaria o carregamento até Cuiabá. Ele alegou, no entanto, que não conhecia a pessoa que receberia o material na capital mato-grossense.

O jovem, as malas e os 15,29 kg de droga foram encaminhados e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde foi lavrado o flagrante por tráfico interestadual de entorpecentes.