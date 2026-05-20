Sicoob Credisul reforça conexão com o agro durante a ExpoVilhena

Começa nesta quinta-feira, 21 de maio, a ExpoVilhena, e a Sicoob Credisul participa da feira como patrocinadora oficial, reforçando sua conexão com o agro, os negócios e o desenvolvimento regional.

Realizada no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, a feira segue até o dia 24 de maio, reunindo exposição de animais, entretenimento, oportunidades de negócios e atrações voltadas ao setor agropecuário.

Durante os quatro dias de evento, a Sicoob Credisul apresentará soluções financeiras voltadas para diferentes perfis e necessidades, com opções em crédito rural, financiamentos, consórcios, seguros, investimentos e serviços para empresas e pessoa física.

Com raízes em Vilhena (RO), a cooperativa acompanha de perto o crescimento do agro e da economia regional, mantendo atuação voltada ao fortalecimento dos produtores, empreendedores e da comunidade. A participação na ExpoVilhena reforça essa proximidade e o compromisso da cooperativa com iniciativas que impulsionam o desenvolvimento local e a tradição das festas agro.

Neste ano, a Sicoob Credisul também esteve presente em importantes feiras do setor, como a Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), a Parecis SuperAgro, em Campo Novo do Parecis (MT), a Agrocom, em Cerejeiras (RO), e a Feagro, em Comodoro (MT).

Programação da feira

A abertura da ExpoVilhena, no dia 21 de maio, contará com show da cantora Simone Mendes. No dia 22, a programação segue com Hugo e Guilherme e Mayke e Rodrigo. Já no dia 23, sobem ao palco Gusttavo Lima e Boy Munhoz.

Além dos shows sertanejos, a feira contará com parque de diversões, espaço para expositores e atrações voltadas ao entretenimento e aos negócios, reunindo empresas, produtores e visitantes durante os quatro dias de programação.