Após sucesso de Simone Mendes, dupla Hugo & Guilherme se apresenta nesta sexta na segunda noite da ExpoVilhena

Uma das duplas sertanejas de maior sucesso no Brasil, Hugo & Guilherme, é a atração da segunda noite da ExpoVilhena, nesta sexta-feira, 22 de maio, no parque de exposições Ilário Bodanese.

Após o sucesso da primeira noite, com o showda cantora Simone Mendes, a feira ressalta sua importância de já ser umas das maiores da região norte do país.

Formada em 2015 em Goiânia, a parceria nasceu quando Spártaco (Hugo), que pensava em desistir da carreira, e Matheus (Guilherme), então estudante de agronomia, se conheceram em um bar e cantaram juntos pela primeira vez.

Um dos sucessos da dupla é a música “Conveniência”. Lançada originalmente em 2017 no álbum ao vivo No Pelo, a música se tornou um marco na trajetória dos artistas, que estouraram nacionalmente nos anos seguintes.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

Conforme a programação da ExpoVilhena 2026, nesta sexta-feira, segue com a Feira Multissetorial aberta ao público ao longo do dia e palestras no período da tarde. À noite, o destaque fica para a sequência do rodeio profissional, além dos shows nacionais com a dupla Hugo & Guilherme e a apresentação de Mayke & Rodrigo, que movimentam a segunda noite do evento.