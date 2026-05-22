Idosa de 70 anos cai em golpe de venda de veículo pela internet em Cabixi

Um golpe envolvendo a falsa venda de um automóvel pela internet fez como vítima uma idosa de 70 anos no município de Cabixi.

O caso foi registrado na manhã de quinta-feira, 21 de maio, após a filha da vítima comparecer ao quartel da Polícia Militar para denunciar a fraude e a extorsão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a comunicante, identificada pelas iniciais E. S. P. S., relatou que sua mãe, L. S. P., estava à procura de um carro para comprar.

No início da semana, a idosa encontrou um anúncio na rede social Facebook e iniciou conversas com um suposto vendedor que utilizava o nome de “Lucas Mendes Deus”.

O estelionatário, operando por um número de WhatsApp com prefixo de outro estado (27), enviou fotos de um veículo Volkswagen Gol, ano 1997.

Para dar um tom de legitimidade ao negócio, o criminoso solicitou os dados pessoais da idosa, alegando que prepararia o contrato de compra e venda e que a transferência oficial do automóvel seria realizada na quinta-feira, em um cartório local de Cabixi.

Acreditando na idoneidade do anúncio, a idosa seguiu as instruções do golpista, que solicitou um adiantamento financeiro para segurar o negócio. A vítima acabou realizando uma transferência via Pix no valor de R$ 786,00.

Pouco tempo depois, o criminoso voltou a entrar em contato exigindo o pagamento do restante do valor total do carro.

Neste momento, a filha da idosa percebeu a inconsistência da negociação e interveio, impedindo que a mãe realizasse uma nova transferência bancária.

Ao notar que não receberia mais dinheiro e que o golpe havia sido descoberto, o suspeito mudou o tom das mensagens e passou a intimidar a vítima, proferindo ameaças de que venderia o veículo para terceiros e que ela perderia o sinal já pago.

A Polícia Militar coletou os dados da conta bancária de destino do Pix, os números de telefone utilizados pelo estelionatário e as especificações do veículo anunciado.

O caso foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, que dará início às investigações para rastrear os envolvidos no crime de estelionato.