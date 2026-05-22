Jovem em surto psicótico mobiliza Polícia Militar e Corpo de Bombeiros em Vilhena

Um jovem foi socorrido na madrugada desta quinta-feira, 21 de maio, após sofrer um surto psicótico em via pública, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

A situação mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na Avenida Vitória Régia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento por volta das 03h quando recebeu o chamado informando sobre um homem que estaria sendo agredido na rua.

Contudo, ao chegarem rapidamente ao endereço, os militares foram informados por testemunhas que, na verdade, o rapaz estava sozinho e se debatendo contra o solo.

Os policiais constataram que o jovem apresentava um comportamento completamente desorientado, demonstrando agressividade e episódios de alucinação, nos quais afirmava ver vultos e visões.

Por conta dos movimentos bruscos e das quedas na estrutura do asfalto, ele sofreu diversas escoriações e ferimentos nos joelhos e nos cotovelos.

Devido ao estado de vulnerabilidade e exaltação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar o atendimento pré-hospitalar. O rapaz foi contido de forma segura e conduzido ao Hospital Regional, onde foi prontamente medicado e ficou sob observação da equipe médica de plantão.

Durante o atendimento, o rapaz conseguiu falar brevemente com os policiais. Ele informou que é menor de idade e revelou que o seu estado de saúde foi decorrente do consumo de substâncias entorpecentes que haviam sido fornecidas a ele momentos antes.

Ainda em seu relato, o menor apontou que os fornecedores das drogas seriam uma mulher identificada como A., e um indivíduo conhecido pela alcunha de “Japa”, que integrariam a facção criminosa Comando Vermelho e residiriam no bairro Parque Industrial Novo Tempo.

O caso foi registrado no boletim de ocorrência da Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e os dados foram repassados ao setor de investigação da Polícia Civil, que apurará o comércio de entorpecentes e a autoria do fornecimento de drogas a menores na localidade.