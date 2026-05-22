Motociclista sofre fraturas expostas após colisão frontal com caminhão em Vilhena

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de quinta-feira, 21 de maio, deixou uma motociclista com lesões graves, em Vilhena.

A colisão frontal entre um caminhão e uma motocicleta ocorreu por volta das 10h, no cruzamento das Ruas 8207 e 8208.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), foi acionada para isolar a área e coletar os dados do acidente.

Em depoimento aos militares, o condutor do caminhão Mercedes-Benz L 1318, identificado pelas iniciais F. B. S., relatou que trafegava pela Rua 8207 em direção à Rua 8225. Ele afirmou que, ao se aproximar do cruzamento com a Rua 8208, acionou a seta indicadora para realizar uma conversão à esquerda. Assim que iniciou a manobra, sentiu o forte impacto na parte frontal do veículo de carga, pisando no freio bruscamente logo em seguida.

Com a força da batida frontal, a condutora da motocicleta Honda CG 160 Titan, identificada pelas iniciais T. F. B., sofreu ferimentos graves. Ela teve uma fratura exposta de fêmur na perna esquerda, além de uma fratura na clavícula esquerda.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi mobilizada rapidamente, realizou os primeiros socorros no local para estancar a hemorragia e imobilizar a vítima, conduzindo-a na sequência ao Hospital Regional, onde permaneceu internada sob cuidados médicos especializados e aguardando cirurgia.

A área do acidente foi totalmente isolada pela PM para os trabalhos técnicos da Polícia Técnico-Científica (POLITEC). Durante os levantamentos periciais no local, o perito criminal constatou que o caminhão Mercedes-Benz apresentava defeito no sistema de tacógrafo (equipamento obrigatório que registra velocidade e tempo), bem como irregularidades no próprio sistema de sinalização de direção (setas). Essas falhas técnicas foram anexadas ao laudo e devem ajudar a Polícia Civil a determinar a responsabilidade pelo acidente.

Após os trabalhos periciais, o caminhão foi liberado no local para o próprio motorista. Já a motocicleta, que ficou bastante danificada, foi entregue ao esposo da vítima, identificado pelas iniciais W. O boletim de ocorrência de sinistro de trânsito foi registrado na UNISP.